- Antalya'daki 3 kişiyi öldürüp kaçan katil zanlısı jandarmanın özel ekibiyle yakalandı

ANTALYA - Antalya'nın Aksu ilçesinde, alacak verecek meselesinden çıktığı iddia edilen tartışmada, baba oğul ve mahalle muhtarının da bulunduğu 3 kişiyi tabanca öldürüp, 1 kişiyi yaralayan cinayet canlısı, jandarma tarafından kurulan özel ekiple yakalandı.

Olay, bugün saat 13.50 sıralarında Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi 15001 Sokak kanal boyunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet K., Alaylı Mahallesi pazar yerinde 50 yaşındaki Halil Ülkü'yü otomobilinin içinde tabanca ile ateş ederek yaraladı. Saldırgan daha sonra Karaöz Mahallesi'ne giderek burada aralarında Güloluk Mahalle Muhtarı Mahmut Şimşek(52), İbrahim Topdemirve oğlu Galip Topdemir'ikanal boyuna çağırdı. Galip Topdemir, babası ve muhtar Şimşek, 06 BCT 520 plakalı hafif ticari araçla adrese geldi. Burada bekleyen Ahmet K., araca tabanca ile kurşun yağdırdıktan sonra, otomobiliyle bölgeden kaçtı. Silah sesini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Halil Ülkü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif ticari araçtaki İbrahim Topdemir, Galip Topdemir ve Halil Şimşek'in yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan 3 kişinin yakınları ise olay yerine geldi. Ailelerin feryatları yürekleri dağladı. Aileler, "Yanımdan şimdi gittin Mahmut, yavrularımı koydun gittin ya Mahmut. Yavrum beni niye aramadın ak çocuğum diye" diye gözyaşları döktü. Çok sayıda kişinin olay yerine gelmesi nedeniyle jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Savcılık ve jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından 3 kişinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, zanlı Ahmet K, ile hayatlarını kaybeden Ahmet Topdemir ve İbrahim Topdemir arasında alacak verecek meselesinin olduğu öğrenildi.

Özel ekiple yakalandı

Aksu Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, otomobiliyle bölgeden kaçan cinayet zanlısı Ahmet K.'yı yakalamak için aralarında komando, resmi ve sivil ekiplerinin bulunduğu özel bir ekip kurdu. Ekipler, bir süre sonra Ahmet K'nın olay saatinde kullandığı aracı terk edilmiş halde buldu. Bunun üzerine arama çalışmasını genişleten ekipler, Ahmet K'yı kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan cinayet zanlısı, karakola götürüldü.