Antalya'da silahlı market soygunu... Müşterinin şüpheliyi ikna etme çabası kameralara böyle yansıdı - Haberler

Antalya'da silahlı market soygunu... Müşterinin şüpheliyi ikna etme çabası kameralara böyle yansıdı

Tabanca doğrultarak 2 bin 600 TL ve koltukaltı Roll-Onu alıp kaçtı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde daha önce keşif yaptığı zincir market şubesine silahla gelerek, kasiyere silah doğrultmak suretiyle 2 bin 600 TL parayı alan şahıs ekipler tarafından kısa surede yakalandı. Soygun anları ise kameralar tarafından kaydedildi.

Olay, dün saat: 21.40 sıralarında Kemalreisoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan zincir market şubesine gelen bir kişi, elinde bulunan silahı kasiyere doğrultarak kasada bulunan 2 bin 600 TL parayı alarak kayıplara karıştı. Soygun esnasında dikkat çeken ise marketten alışveriş yapan vatandaşın şüpheli şahsı ikna etme etme çabası oldu. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, kamera görüntülerini inceledi. Şahsın bir gün öncede markete keşif amaçlı geldiği öğrenildi.

Alanya Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan saha ve kamera araştırması sonucunda şüpheli şahsın Alanya Saray Mahallesi'nde bulunan bir restorandan alınan güvenlik kamerası görüntülerinden çıkan eşkaller doğrultusunda araştırmalar yapıldı. Şüpheli şahsın B.K. isimli şahıs olduğu, şahsın 30 Mayıs 2022 günü İstanbul'dan Alanya ilçesine geldiği ve olayı gerçekleştirdiği, şahsın Saray Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir Rent A Car dan motosiklet kiraladığı öğrenildi.

Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi 100. yıl parkında görülen şahıs, ekipler tarafından kısa surede yakalandı.

Yapılan üst aramasında 1 adet seri numarası kazınmış Kuzey - A100 marka ibareli siyah renkli tabanca, 8 adet 9x19 mm çapında fişek ve marketten almış olduğu Nivea Men Marka Roll-on ele geçirildi.

Şahıs gerekli işlemler için Alanya Asayiş Büro Amirliğine intikal ettirilerek, bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.