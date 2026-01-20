Emniyetin teknolojik gücü 'Gözcü', hapis cezası bulunan firariyi araç sürerken tespit etti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde emniyetin teknolojik gücü "Gözcü" yüz tanıma sistemi, 10 yıldan fazla hapis cezası bulunan cezaevi firarisini araç kullanırken tespit etti. Polise başkasının kimlik bilgilerini veren şüpheli, ekiplerin dikkati sayesinde yakalandı. Sürücü belgesini yanında taşımamak, SRC ve Yetki Belgesi eksikliği gibi suçlardan toplam 36 bin 391 TL para cezası yiyen firari, adli makamlara sevk edilmek üzere emniyete götürüldü.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kentin kritik noktalarına kurulan ve suçluların korkulu rüyası haline gelen "Gözcü" isimli yüz tanıma sistemi, bir araç içerisindeki şüpheliyi tespit etti. Sistemin uyarı vermesi üzerine harekete geçen Ekipler Amirliği ve Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, 07 CHV 242 plakalı kapalı kasa kamyoneti bir cadde önünde durdurdu.

Araç sürücüsü, üzerinde kimlik ve ehliyet olmadığını iddia ederek polise bir T.C. kimlik numarası verdi. Yapılan sorgulamada, verilen T.C. numarasındaki kişinin suç kaydı olmadığı ve ehliyetinin bulunduğu görüldü. Ancak polis ekipleri, tabletteki fotoğrafla sürücünün yüz hatlarının uyuşmadığını fark etti. Polisin "Bu fotoğraftaki kişi sen misin?" şeklindeki defalarca sorduğu soruya şüpheli ısrarla "Evet, benim" diyerek yalan beyanda bulunmaya devam etti.

28 ayrı suç kaydı çıktı

Şüphe üzerine ekip otosuna alınan şahıs, polisin kararlı takibi sonucu gerçek kimliğini itiraf etmek zorunda kaldı. Yapılan detaylı incelemede şahsın Halil İ. Ü. olduğu; çoğunluğu sahte çekten olmak üzere tam 28 ayrı suçtan kaydının bulunduğu, hakkında 10 yıl 446 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 1 milyon 279 bin TL adli para cezası olduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alındı

Gözaltına alınan Üstündağ ve araçta bulunan yolcuya kimlik bulundurmamaktan işlem yapıldı. Trafik ekipleri ise sürücüye; sürücü belgesini yanında taşımamak, SRC ve Yetki Belgesi eksikliği gibi suçlardan toplam 36 bin 391 TL para cezası uyguladı. Kamyonet trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekilirken, azılı firari adli makamlara sevk edilmek üzere emniyete götürüldü. - ANTALYA