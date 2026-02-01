Haberler

Antalya'daki otobüs kazasında ölü sayısı 10'a yükseldi

Antalya'daki otobüs kazasında ölü sayısı 10'a yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükseldi. Kaza, Döşemealtı ilçesinde yoğun sis ve kaygan zemin nedeniyle meydana geldi. Sürücü İzzet Karaağaç da yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Kaza, Döşemealtı ilçesi Kömücüler Mahallesi Kuzey Çevreyolu girişinde sabah saat 10.30 sıralarında meydana gelmişti. Dün akşam Tekirdağ'dan Antalya'ya doğru yola çıkan ve içerisinde 34 yolcu ile mürettebatın bulunduğu İzzet Karağaç idaresindeki 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, çok katlı kavşağa geldiği sırada yoğun sis ve kayganlaşan yol sebebiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton bariyerlere çarparak yan yatmıştı. Yaklaşık 90 metre sürüklenen otobüs, bariyerleri aşarak yaklaşık 15 metrelik şarampole devrilmişti. Kazada 8 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü İzzet Karaağaç da kurtarılamamıştı. Yaralıların hastanelerdeki tedavileri sürerken, durumu ağır olan yolculardan Sudem Çakmak (19) da kaldırıldığı Antalya Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti. Çakmak ile birlikte kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Sudem Çakmak'ın Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü öğrencisi olduğu öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Saldırı tehdidi altındaki İran'dan ABD'ye zeytin dalı: Trump ile aynı fikirdeyiz, yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün

ABD saldırısı beklenirken İran'dan zeytin dalı geldi: Yalnızca...
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten dikkat çeken açıklama: Önümüzdeki 48 saat kritik

Avrupa ülkesinin lideri iran'a saldırı için tarih verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu köyün ismi Türkiye'nin en uzunu! Tam 23 harften oluşuyor

Bu köyün ismi Türkiye'nin en uzunu! Tam 23 harften oluşuyor
Tarkan'ın terli havlusunu alan hayranı mutluluktan çığlık attı

Ömrünün en unutulmaz hediyesini Tarkan'dan aldı
Domenico Tedesco'dan dünyaca ünlü golcüye veto

Domenico Tedesco'dan dünyaca ünlü golcüye veto
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

Mide bulandıran dosyadan prenses çıktı! Bu iddia doğruysa ülke karışır
Bu köyün ismi Türkiye'nin en uzunu! Tam 23 harften oluşuyor

Bu köyün ismi Türkiye'nin en uzunu! Tam 23 harften oluşuyor
Şarkıcı Hatice, Fatih Ürek'in ablasına ateş püskürdü: Timsah gözyaşlarını görünce çıldırıyorum

Şarkıcı Hatice, Ürek'in cenazesindeki bu görüntülere ateş püskürdü
Suudi Arabistan'dan ABD'ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz

Gerilim tırmanırken Veliaht Prens'ten Trump'a tarihi rest