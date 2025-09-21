Haberler

Antalya'da Yaya Geçidinde Kaza: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Antalya'da Yaya Geçidinde Kaza: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yaya geçidindeki yayalara yol vermek için duraklayan otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidindeki yayalara yol vermek için duraklayan otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza ; Manavgat ilçesi Demokrasi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevreyolu istikametine gitmekte olan Umut D.'nin kullandığı 34 HSC 272 plakalı motosiklet aynı istikamette seyir halindeyken yaya geçidinde karşıya geçmekte olan yayalara yol vermek için duraklayan Serdar E.'nin kullandığı 07 BCF 547 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen motosiklet sürücüsüne ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapılırken, olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
