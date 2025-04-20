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Antalya'da Yat Limanı Açıklarında Erkek Cesedi Bulundu

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Antalya'nın Kaleiçi Yat Limanı açıklarında hareketsiz bulunan 41 yaşındaki Atakan Öter'in cesedi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden çıkarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Kaleiçi Yat Limanı açıklarında sabah saatlerinde deniz yüzeyinde hareketsiz halde bulunan bir erkek cesedi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden çıkarıldı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Selçuk Mahallesi Kaleiçi Yat Limanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deniz feneri açıklarında su yüzeyinde hareketsiz şekilde duran bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler tarafından denizden çıkarılan şahıs, Kaleiçi Yat Limanı'ndaki karaya alındı. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden kişinin üzerinden Atakan Öter (41) adına düzenlenmiş kimlik çıktı. Olay yeri ekiplerinin incelmelerinin ardından, Öter'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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