Antalya'da Yaşlı Kadın ve Torunları Kiracı Krizi Nedeniyle Evsiz Kaldı

Antalya'da yaşlı bir kadın ile 3 torunu, ev sahibinin eve kendi oturacağı ve kira ödemedikleri gerekçesiyle evden çıkartıldı. Ev sahibi iddia ettiği kira borcu nedeniyle aldırdığı haciz kararı ile evdeki tüm eşyalara da el koydu. Haciz geldiğini hastanede öğrenen yaşlı kadın, eve geldiğinde kapıda bekleyen torunları ve kapısı kilitli boş evle karşılaştı. Yaşlı kadın "Kiraları elden verdik. 'Oğlum elden verme, bunun sonu kötü olur' dedim, dinlemedi. İki kez benim yanımda elden verdi kiraları" dedi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir ev sahibi, iddiaya göre kira borçları bulunduğu ve kendinin oturacağını belirterek başlattığı tahliye davasını kazanmasının ardından evi boşaltıp eşyaları da borç karşılığı haczetti. Ailenin tüm eşyaları kamyona yüklenerek götürülürken oğlu ve torunları ile birlikte ikamette yaşayan ve olay sırasında hastanede bulunan babaanne, apar topar eve geldiğinde karşılaştığı manzara ile neye uğradığını şaşırdı.

Evde yetişkin yokken çocuklar kapıya atıldı

Çocukların evden çıkartılarak evin tahliye edildiğini ve eşyaların da borç karşılığı haczedilerek kamyona yüklendiğini öğrenen babaanne, ev sahibini durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Torunları ile birlikte kapının önünde kalan Fatma Derin'in yardımına çevredeki komşuları yetişti. Uzun süre apartmanın girişinde bekleyen yaşlı kadın ve çocukları komşular evlerine götürmek istese de ikna edemediler. Komşular, yaşlı kadın ve çocuklara yardım edebilmek için ilgili kurumları aradı.

Hastanedeyken gelen telefonda şok oldu

Torunlarını evde bırakarak hastaneye gittiğini ve eşyaların kamyona yüklenerek evin boşaltıldığını bu sırada öğrendiğini belirten Fatma Derin, "Ben evde yoktum, evde 14 ve 3 yaşındaki torunlarım vardı. Şeker hastası olduğum için hastaneye gitmiştim. Serum falan taktıkları için biraz geç kalmıştım. Hastanedeyken telefon geldi. Torunum, 'Babaanne, eşyaları aldılar yüklüyorlar' dedi. 'Nasıl eşyaları alıyorlar' diye sordum. 'Bizi kapıya attılar. Tuttular kolumuzdan çıkardılar. Bütün eşyaları arabaya yüklüyorlar' dedi. Eve geldim. Baktım arabaya yüklüyorlar" dedi.

"Bu çocuklar nereye gidecekti"

Evde yetişkin kimsenin bulunmadığı bir sırada kimseye haber vermeden yapılan tahliyeye tepki gösteren yaşlı kadın, "Ev sahibine ve görevlilere 'Ya babası olacak ya da ben olacağım. Bu torunlarıma ben bakıyorum. Bu çocukları kapıya bıraksanız nereye gideceklerdi. Ben bunları nerede bulacaktım' dedim. Tansiyonum çok yüksekti, ambulans geldi. Beni hastaneye götürecekti. Ben onları bırakıp nasıl gidecektim hastaneye, onlar çok küçükler" ifadelerini kullandı.

"Kış gününde mağdur olduk"

Çocukların annesi evi terk ettiği için oğlu ve torunları ile birlikte yaşadığını, ev sahibinin tahliye davasını kazandıktan sonra oğlunun ev aradığını belirten yaşlı kadın, "Çocukları anneleri bıraktı gitti, velayetlerini devlet babasına verdi. Ev sahibinin neden çıkarttığını bilmiyorum. İki kere mahkemeye vermiş. İki kere kağıt geldi eve, benim oğlum avukatı aramış. Avukata ev aradığını, bulamadığını, bulduğu zaman çıkacağını söylemiş. Ne konuşacağımı bilemiyorum. Çok kötü durumdayım" şeklinde konuştu.

"'Oğlum elden verme, bunun sonu kötü olur' dedim"

Kiraları oğlunun elden verdiğini, birkaç kez kendisinin yanında ev sahibine kirayı verdiğini ve oğlunu elden vermemesi konusunda uyardığını söyleyen Fatma Derin, "Ben hastane önünde mendil satarak onlara bakıyorum. Benden imza atmamı istiyorlar, neye imza atacağım. Eşyaların içinde param vardı, ziynet eşyalarımda vardı. Torunum bir sene sonra askere gidecekti. Ben ona asker parası biriktiriyordum. Bizim kimsemiz yok, sadece Allah'ımız var. Biz buraya İstanbul'dan geldik, gelmez olaydık. Kiraları elden verdik. 'Oğlum elden verme, bunun sonu kötü olur' dedim dinlemedi. İki kez benim yanımda elden verdi kiraları" dedi.

"Eşyalarımızı da aldılar"

Birisi 3 yaşında iki çocuğun kimsenin olmadığı sırada evden çıkartılmasına anlam veremediğini söyleyen yaşlı kadın, "Geldiğim zaman ben onları nerede bulacaktım. İki seneyi geçti burada oturuyoruz. Kontrat vardı, kiraya zam falan yapmak istemedi. 'Ben gelip oturacağım evime, evden çıkın' dedi. Kiraya zam yapsaydı biz yine verebilirdik. Bize direkt 'Çıkın' dedi, avukata verdi. Eşyalarımızı da aldı gitti. Biz yokken eşyalarımızı arabaya yükleyip götürdüler. Böyle bir hakları var mı?" şeklinde konuştu.

Küçük çocuk şoku yaşadı

Yaşlı kadın boşaltılan evinin demir korkuluklarına dayanıp gözyaşı dökerken, küçük kardeşi ile birlikte evde tek başlarınayken ikametten çıkartılan 15 yaşındaki Ömer Derin de yaşadığı şoku "Babaannem evde yoktu, ben de evde kardeşimle oturuyordum. Geldiler çıkardılar, sokakta kaldık biz de, ne yapalım. Eşyaları da götürdüler. Biz ne yapalım, destek çıksınlar bize" sözleri ile anlattı. - ANTALYA