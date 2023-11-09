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Antalya'da yapılan operasyonda 18 kişi yakalandı, 6 adet pompalı tüfek ele geçirildi

Antalya'da aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda 18 kişi yakalandı, bir işyerinde ise 6 adet pompalı tüfek ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çalışma başlatıldı. Aralarında çeşitli suçlardan 2 ila 20 yıl arası değişen hapis cezaları bulunan 18 şahıs yakalandı, 95 şahsa adli ve idari işlem yapıldı.