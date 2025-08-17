Antalya'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 1.180 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Kepez'de gerçekleştirilen operasyonda jandarma ekipleri 1.180 gram metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi. İki şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Jandarma ekiplerince Kepez'de belirlenen adreslere yapılan operasyonda bin 180 gram metamfetamin ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nca uyuşturucu ile mücadeleye yönelit yürütülen çalışmalar kapsamında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Kepez ilçesinde (F.Ö.) ve (F.K.) isimli şahısların evinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından müşterek yapılan aramada bin 180 gram metamfetamin, 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 10 adet 7,65 mm çapında tabanca fişeği, 1 adet kelebek olarak tabir edilen bıçak ve 5 adet uyuşturucu kullanımı için aparat ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı. - ANTALYA

