Antalya'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında Muratpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 kiloya yakın uyuşturucu ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmada, Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından şüphelinin ikametgahlarına operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada 2 Kilo 850 gr eroin maddesi, 350 gram 650 bin kullanımlık sentetik cannabionoid uyuşturucu maddesi, A4 yapımında kullanılan hammadde, 1 adet hassas terazi, 1 adet pompalı tüfek, ele geçirildi. Olayla ilgili adli takip başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı