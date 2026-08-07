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Antalya'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu

Antalya'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu
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Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında Muratpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 kiloya yakın uyuşturucu ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında Muratpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 kiloya yakın uyuşturucu ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmada, Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından şüphelinin ikametgahlarına operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada 2 Kilo 850 gr eroin maddesi, 350 gram 650 bin kullanımlık sentetik cannabionoid uyuşturucu maddesi, A4 yapımında kullanılan hammadde, 1 adet hassas terazi, 1 adet pompalı tüfek, ele geçirildi. Olayla ilgili adli takip başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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