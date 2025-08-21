Antalya'da Tur Otobüsü Kazası: 23 Yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir tur otobüsünün drenaj hendeğine girmesi sonucu meydana gelen kazada 23 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Gazipaşa ilçesi D-400 kara yolu Muzkent Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ç. idaresindeki 21 AHJ 318 plakalı tur otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Drenaj hendeğine giren otobüs, yan yatmaktan son anda kurtularak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada A.A., A.Ö., A.E.A, A.S., B.Y., B.T., B.Y., B.A., D.A., E.S.Ç., F.Ç., G.A., H.A., İ.N.Ş., K.K., M.E.Ş, R.G.S., R.A., T.T., U.B.E, K.A., N.K. ve S.B. isimli 23 kişinin hafif yaralandığı bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
