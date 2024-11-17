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Antalya'da Tur Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü

Antalya'da Tur Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü
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Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada, tur otobüsü ile otomobil çarpıştı. 20 yaşındaki otomobil sürücüsü hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Kazada otobüste bulunan yolcular yara almadan kurtuldu.

Antalya'nın Serik ilçesinde kavşakta tur otobüsü ile otomobil çarpıştı. Otobüs refüjü aşarak karşı şeride geçerken, araçta sıkışan 20 yaşındaki otomobil sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Serik ilçesi Yeni Mahalle Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya-Alanya D400 karayolunda ışıklı kavşakta Hüseyin K. (30) idaresindeki 07 BKP 115 plakalı tur otobüsü ile Ali Yılmaz'ın (20) kullandığı 07 AKH 810 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil yaklaşık 30 metre sürüklendikten sonra yol kenarında dururken, tur otobüsü ise refüjdeki demir korkulukları ve palmiye ağaçlarını kopararak karşı şeride geçti. Palmiye sayesinde hızı yavaşlayan otobüs, yol kenarındaki bir oto galerinin önünde durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Yılmaz ağır yaralanırken, tur otobüsündeki 13 yolcu ise kazayı yara almadan atlattı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Ali Yılmaz, itfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza sonrası trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, otobüste bulunan yolcular başka bir araçla yollarına devam etti.

"Her yerim titriyordu"

Tur otobüsündeki yolculardan Halil Alatepe, "Otobüs kendi yolunda geliyordu, karşıdaki araç dönecekti sanırım ama sağına soluna bakmadı birden çarptık. Otobüste yaralı yok. Biz araca çarptıktan sonra ağaca çarparak karşı şeride atladık. Çok tedirgin oldum, her yerim titriyordu, korktum" dedi.

Bir başka yolcu ise, "Bir anda araba önümüze çıktı. Araca sert bir şekilde vurduktan sonra bu tarafa yöneldik. Kaldırımdaki ağaçlara vurduk, burada durabildik. Araç kırmızı ışıkta geçmiş diyorlar ama ben görmedim. Otobüste yaralı yok, karşı araçtaki sürücü yaralanmış diyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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