Antalya'da Traktör Altında Kalan Oto Elektrik Ustası Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde traktörün altında kalan oto elektrik ustası hayatını kaybetti. Ustanın direksiyonu kırdığı sırada düşerek tekerin altında kaldığı öğrenilirken, yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, sabah saat 09.30 sıralarında Aşağıkacayatak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tamir için gittiği traktörün aküsünü şarj eden Mustafa Çalışkan, traktörün aniden hareket etmesiyle direksiyona yöneldi. Traktörün önde bulunan otomobile çarpmaması için direksiyonu kırdığı sırada dengesini kaybederek yere düşen Çalışkan, tekerin altında kalarak sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çağrılan vinç yardımıyla Çalışkan'ı traktörün altından çıkardı. Sağlık ekipleri ise yaptıkları kontrolde talihsiz ustanın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen Çalışkan'ın ailesi sinir krizi geçirirken, yakınlarını ekipler güçlükle sakinleştirdi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA