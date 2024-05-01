Antalya'da trafikte çıkan tartışma kavgaya dönüştü

Antalya'da iki sürücü, trafikte çıkan tartışmanın büyümesiyle birbirlerine girdi. Sürücülerden biri diğerini yere yatırıp defalarca yumruklarken, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı. O anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki sürücü arasında trafikte bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile bir sürücü, diğerini yere yatırıp defalarca yumruklayarak darp etti. Bir vatandaşın müdahalesi sonucu taraflar ayrılırken, olay anı başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - ANTALYA