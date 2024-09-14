Antalya'da Trafik Kazasında Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Ramazan Dalkıran hayatını kaybetti. Kazayla ilgili polis incelemesi sürüyor.
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Sabah saatlerinde meydana gelen kazada Antalya İstikametinden Korkuteli'ne gelen Ramazan Dalkıran (40) idaresindeki 07 BMS 316 plakalı motosiklet, aynı istikametteki EA. idaresindeki 07 BNV 98 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ramazan Dalkıran ağır yaralandı. Ramazan Dalkıran, kaldırıldığı Korkuteli Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA