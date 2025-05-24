Antalya'da Trafik Kazasında 3 Kişi Yaralandı

Antalya'da Trafik Kazasında 3 Kişi Yaralandı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Yaylakonak Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Alanya'nın Yaylakonak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat K.'nin(46) kullandığı 07 UD 077 plakalı Fiat marka araç ile İbrahim D. (46) yönetimindeki 07 YDK 89 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Murat K. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Ayşe K.(44) ve Gökhan K.(11) yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ALKÜ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya karışan diğer otomobil sürücüsü İbrahim D. ise kazayı hafif sıyrıklar ile atlattı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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