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Antalya'da Trafik Kazasında 2 Kişi Yaralandı

Antalya'da Trafik Kazasında 2 Kişi Yaralandı
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Korkuteli ilçesinde Fiat Tofaş otomobilin park halindeki araçlara çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Fiat Tofaş otomobilin park halindeki araçlara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kaza, dün akşam 22.00'da Korkuteli-Antalya yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Oğuzhan Yorgun (18) idaresindeki 07 D 7400 plakalı Tofaş marka otomobil, kontrolden çıkarak yolun kenarında park halindeki 07 AJY 241, 07 MTU 09 plakalı otomobiller ile 07 AIT 467 plakalı karavana çarptı. Kazada sürücü Yorgun ve yanında bulunan Tunahan Zobu yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası Korkuteli Devlet Hastanesi'ne, ardından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde aracın hızla gelip park halindeki araçlara çarpması ve ardından savrulması yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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