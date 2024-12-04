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Antalya'da Trafik Kazası: İki Otomobil Çarpıştı

Antalya'da Trafik Kazası: İki Otomobil Çarpıştı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı. Kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden biri olduğu yerde dönerek refüje çıktı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, Aşağı Hisar Mahallesi 1060 Sokak'tan 1064 Sokak yönüne seyir halinde olan bir otomobilin, Zübeyde Hanım Caddesi'nde Doğu Garajı istikametinden İbrahim Sözen Caddesi'ne doğru ilerleyen başka bir otomobile sol arka tarafından çarpmasıyla gerçekleşti. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan kazada, çarpmanın etkisiyle Zübeyde Hanım Caddesi'nde seyreden araç refüjde durabildi.

Kazada şans eseri yaralanan olmadı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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