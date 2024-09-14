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Antalya'da Trafik Kazası: Alkollü Sürücü Zorluk Çıkardı

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde meydana gelen üç araçlı trafik kazasında, alkol kontrolü yaptırmak istemeyen sürücü, polis ekiplerine zorluk çıkardı. Sürücü ters kelepçe ile etkisiz hale getirilerek karakola götürüldü.

Antalya'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında araç sürücülerinden biri polis ekiplerine zorluk çıkartınca ters kelepçe ile etkisiz hale getirilerek polis merkezine götürüldü. Sürücü ekip otosuna bindirileceği sırada ise, "Sakin olun ben sizin ne kadar zor bir görev yaptığınızın farkında olan bir insanım" dedi.

Kaza, dün saat 13.00 sularında Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 37. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güney Ü. idaresindeki 07 AUA 668 plakalı araç sürücüsü önce yol kenarında park halindeki 31 APU 313 plakalı araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araç o sırada karşı yönden gelmekte olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 CBY 10 plakalı araç ile kafa kafaya çarpışarak takla attı.

Devlete küfür etti, ters kelepçe takıldı

Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ters dönen araçta bulanan Güney Ü. vatandaşlar tarafından çıkartılırken, her iki sürücüde kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Olay yerine gelen trafik ekiplerinin kazayla ilgili işlem yaptığı sırada 07 AUA 668 araç sürücüsü Güney Ü., alkol kontrolü yaptırmak istemeyerek polis ekiplerine zorluk çıkardı. Trafik polisi ile tartışmaya başlayan Güney Ü. ekiplere zorluk çıkartınca ters kelepçeyle etkisiz hale getirilip polis merkezine götürüldü.

"Ne kadar zor bir görev yaptığınızın farkında olan bir insanım"

Olay yerine gelen asayiş ekibi tarafından karakola götürülen Güney Ü., ekiplere avukatının geldiğini belirterek zorluk çıkarmaya devam ederken "Adamlar o kadar çok büyük bir yapıyor ki bana ters kelepçe takıyorsunuz. Hadi ne yapacaksanız yapın. Şu kelepçeleri çözer misin, avukatımı aradım buraya geliyor. Sakin olun ben üniversite mezunuyum, eczacıyım. Sakin olun ben sizin ne kadar zor bir görev yaptığınızın farkında olan bir insanım. Beni arkadan bağladığınız için hareket edemiyorum" dedi.

"Değişik hareketler yaptı, polis kelepçeledi"

Kaza yerine yakın bir noktada ikamet eden Turgay Delioğlu isimli vatandaş yaşananları "Burada yeni taşınanlar var, sesi duyduğumda yola koltuk düştüğünü zannettim. Ondan sonra çocuğu okula olmak için çıktığımda kazayı gördüm. Polis orada kaza yapan sürücü ile konuşuyordu. Polise lanlı lunlu konuşmalar yapınca, memur bey de onu tutarak kelepçeledi" sözleri ile anlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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