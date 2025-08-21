Antalya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Antalya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Güncelleme:
Kaş ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç dağlık alana çarparak ters döndü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kaş ilçesi Ağullu Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mehmet D. idaresindeki 15 PE 221 plakalı otomobil, Oğrulca mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yolun sağında bulunan dağlık alana çarparak şarampolde ters döndü.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar sürücü Mehmet D. ve yolcu konumunda olan Sevim D. sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ANTALYA

