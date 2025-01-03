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Antalya'da Trafik Denetimlerinde 743 Engelli Parkı İhlali Tespit Edildi

Antalya'da Trafik Denetimlerinde 743 Engelli Parkı İhlali Tespit Edildi
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Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, engellilere ayrılmış park alanlarını ihlal eden 743 sürücüye ceza kesildi. Toplamda 33 bin 748 araç kontrol edilirken, trafik kurallarını ihlal eden 11 bin 690 sürücüye ceza uygulandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü trafik birimleri tarafından gerçekleştirilen denetimler kapsamında engellilerin araçları için ayrılmış park alanlarını ihlal eden 743 sürücüye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik birimleri, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla helikopter ve dron destekli kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Bir hafta süren denetimlerde toplam 33 bin 748 araç ve sürücü kontrol edilirken, trafik kurallarını ihlal eden 11 bin 690 araç ve sürücüye idari para cezası uygulandı.

Denetimler kapsamında; 2 bin 395 yük taşıyan araç, bin 401 yolcu taşımacılığı yapan araç, 2 bin 936 motosiklet ve motorlu bisiklet, 318 okul servis aracı kontrol edilirken, 4 bin 134 alkol ve uyuşturucu madde denetimi ve 9 bin 86 emniyet kemeri denetimi yapıldı. Diğer denetimlerle birlikte toplam 33 bin 748 araç ve sürücü kontrol edildi.

Engelli alanlarına park edenlere 743 ceza

Denetimlerde; engellilerin araçları için ayrılmış park alanlarını ihlal eden 743 araç sürücüsü tespit edilerek cezai işlem uygulanırken, sürücü belgesi olmayan, ehliyeti iptal edilen veya geri alındığı halde araç kullanan 219 sürücü tespit edildi.

Denetimlerde ayrıca, yasak park yapan 3 bin 477, hız ihlali yapan 2 bin 203, korsan taşımacılık yapan 14, abart egzoz kullanan 35, kırmızı ışık ihlali yapan 643 ve alkol etkisinde araç kullanan 166 sürücüye ceza kesildi. Emniyet kemeri takmayan 1.113 ve kask kullanmayan 735 sürücüye de cezai işlem uygulandı. Diğer maddelerle birlikte trafik kurallarını ihlal eden toplam 11 bin 690 araç ve sürücüye idari para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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