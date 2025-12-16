Antalya'da son 1 haftada 11 bin 553 araç ve sürücüne ceza kesildi

Antalya'da son bir haftada gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 46 bin 656 araç ve sürücü kontrol edilirken toplamda çeşitli maddelerde 11 bin 553 araç ve sürücüsüne idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde mevcut trafik düzeni ve güvenliğinin devamının sağlanması, denetim faaliyetlerinin her zaman ve her yerde etkin bir şekilde gerçekleştirilerek, sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunun sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi amacıyla, trafik birimlerinde helikopter ve drone da kullanılarak denetim gerçekleştirildi. Son 1 haftada yapılan denetimlerde; yük taşıyan araçların denetiminde 7 bin 488, yolcu taşımacılığı denetiminde bin 836, alkol ve uyuşturucu/uyarıcı madde denetiminde 4 bin 926, emniyet kemeri denetiminde 11 bin 114, motosiklet ve motorlu bisiklet denetiminde 9.527 olmak üzere diğer denetimlerle birlikte toplam 46 bin 656 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Kontrol edilen araç ve sürücülerden yasak park yapan bin 819, engellilerin araçları için ayrılmış park yerlerine park yapan 413, hız ihlali yapan 2 bin 352, alkollü araç kullanan 156, korsan taşımacılık yapan 7, abartı egzoz kullanan 32, kırmızı ışık ihlali yapan bin 182, emniyet kemeri takmayan bin 124, kask kullanmayan bin 113, sürücü belgesi olmadığı/geri alındığı/iptal edildiği halde araç kullanan 272 diğer maddelerle birlikte toplam 11 bin 553 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı. - ANTALYA