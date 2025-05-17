Antalya'da Tırla Çarpışan Tofaş Marka Otomobilde 2 Yaralı

Antalya'da Tırla Çarpışan Tofaş Marka Otomobilde 2 Yaralı
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Antalya'nın Serik ilçesinde bir Tofaş otomobilin tırla çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı araçtan kurtarırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde Tofaş marka otomobilin tırla çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası polis ve vatandaşlar yolu süpürüp temizlik yaptı.

Kaza, Antalya - Alanya D400 karayolunda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Furkan G. idaresindeki 45 ZF 890 plakalı Tofaş marka otomobil, Aytekin D'nin kullandığı 23 AET 179 plakalı tıra çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilin sürücüsü Furkan G. araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu araçtan çıkarılan sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan Adem S., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Her iki yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Otomobilin hurdaya döndüğü kaza sonrası polis ve vatandaşlar yol üzerine yayılan parçaları süpürerek temizlediler.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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