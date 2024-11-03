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Antalya'da Tır Kazası: Sürücü Yaralandı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, köprülü kavşağın bariyerlerine çarptı. Kazada tır sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, köprülü kavşağın bariyerlerine çarptı. Kazada tır sürücüsü yaralandı.

Kaza; Antalya'nın Manavgat ilçesi Karacalar Mahallesi Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Fevzi A.'nın kullandığı 54 KY 035 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Konya kavşağında bulunan köprülü kavşağın bariyerlerine çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen tırdan çıkarılan sürücü, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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