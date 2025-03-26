Antalya'da Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Elektrik Kaynaklı Yangın

Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin Acil Servis bölümünde elektrik kaynaklı olduğu değerlendirilen yangın paniğe neden oldu. Olay yerinde açıklama yapan Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Yangından mütevellit herhangi bir yaralımız yok, ölü yok" dedi. Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ise, "İçeride hasta ya da personel kalmadı. Herkes canıgönülden koşturdu" açıklamasını yaptı.

Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin Acil Servis bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Elektrik aksamından çıktığı değerlendirilen yangın sonrası hastanenin tüm blokları yoğun dumanla kaplandı. Hastalar çevre hastanelere sevk edilirken, Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan olay yerinde açıklamalarda bulundu.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bugün öğle saatlerinde yangın çıktı. Saat 11.55 sularında Acil Servis bölümünün deposunda çıktığı belirlenen yangında hastane binası kısa sürede yoğun dumanla kaplandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin olay yerinde yaptığı açıklamada, yangının elektrik aksamından çıktığının değerlendirildiğini belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanemizin acil servis bölümü deposunda bugün saat 11.55 sularında elektrik aksamından olduğunu değerlendirdiğimiz bir yangın çıktı. Yangından mütevellit yoğun bir duman oluştu. Bundan dolayı tüm bloklarda ve B bloktaki tüm hastalarımızı yoğun bakıma başta olmak üzere tahliye ettik. Yangından mütevellit herhangi bir yaralımız yok, ölü yok. İtfaiye ekiplerimiz yangını kontrol altına aldılar, söndürdüler. Şimdi detaylı çalışma yapıyorlar. Başta rektörümüz olmak üzere tüm görevlerimiz işlerinin başında tahliyeleri yaptık. Acil servislerimizin kapasitesi yeterlidir. Duruma göre son değerlendirmeleri yapacağız. Daha sonra hastalarımız geri alınacak."

"Herkes canıgönülden koşturdu"

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da olayın ardından hastane önünde açıklama yaptı. Yangına hızlı bir şekilde müdahale edildiğini ve ekiplerin koordineli şekilde hareket ettiğini belirten Özkan, "Herkes canıgönülden koşturdu. Şu an bildiğimiz kadarıyla içeride kalan hastamız ve personelimiz yok. En kısa zamanda revize edip hastalarımızı geri alacağız. Herkes müsterih olsun, herhangi bir can kaybımız yok" dedi.

Yangının ardından çok sayıda hasta, tekerlekli sandalye ve sedyelerle hastane dışına çıkarıldı. Acil Servis önünde bekleyen ambulanslarla çevredeki diğer hastanelere nakiller gerçekleştirildi. Bazı hastaların oksijen tüpleriyle birlikte dışarıda tutulduğu görüldü. Sağlık personeli, güvenlik görevlileri ve hasta yakınları tahliye işlemlerinde büyük çaba sarf etti.

"Boğazlarımız duman doldu"

Hastanede yoğun bakımda yatan bir yakını olduğunu belirten İnayet Ergin, yaşadığı paniği şu sözlerle anlattı:

"Hastamız yoğun bakımda yatıyordu. Genç hastamız. Allah hepsine şifa versin şu mübarek günde. Birden duman hissettik ve kimyasal bir koku. ve merdivenleri zor indik. Şu anda yoğun bakım hastalarımızı üstten tahliye etmeye çalışıyorlar. Ama kötü oldu. Boğazlarımız hep duman doldu. Hastamız yukarıda, indiriyorlar. Hastamız 54 yaşında, beyin felci geçirdi."

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Binanın bazı bölümlerinin is ve dumanla kaplandığı görüldü. Yangının çıkış nedeni ise yapılacak detaylı incelemenin ardından netlik kazanacak. - ANTALYA