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Antalya'da Tekel Bayileri ve Kafelerde Büyük Denetim: 22 Aranan Şahıs Yakalandı

Antalya'da Tekel Bayileri ve Kafelerde Büyük Denetim: 22 Aranan Şahıs Yakalandı
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Antalya'da jandarma, tekel bayi, büfe, bakkal ve nargile kafelere yönelik düzenlediği denetimlerde, 22 aranan şahsı yakaladı. 280 personelin katıldığı operasyonda kaçak sigara, tütün ve alkol ele geçirildi.

Antalya'da tekel bayi, büfe, bakkal, nargile kafelere yapılan denetimlerde 22 aranan şahıs yakalandı, aranan şahıslardan 2'si gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı; 75 ekip, 280 personelin katılımı ile tekel bayi, büfe, bakkal, nargile kafe ve benzeri 358 işletmeyi denetledi. Yapılan uygulama neticesinde; 24 bin 500 adet sigara tütünü ile doldurulmuş makaron, 40 paket kaçak sigara, 10 adet elektronik sigara, 275 kilogram kıyılmış tütün, 300 bin adet boş makaran, 450 adet sökülmüş bandrol, bin 100 litre kaçak alkol, 85 adet sentetik hap, 23 gram esrar ve 25 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi.

3 bin 652 şahsın sorgulandığı operasyonda 22 aranan şahıs yakalandı, yakalama sonucunda 2 kişi gözaltına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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