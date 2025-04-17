Antalya'da Taciz İddiasıyla Arkadaşını Vuran Genç Adliyeye Sevk Edildi

Antalya'da evinde misafir olarak kalan arkadaşını kendisine tacizde bulunduğu iddiasıyla silahla vurarak öldüren genç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2870/1. Sokak'ta sabaha karşı saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.T. (29) birkaç gün önce arkadaşı H.K.'nin (26) evine gelerek kalmaya başladı. İddiaya göre gece saatlerinde uyuşturucu madde kullanan H.K., çıkan tartışma sonrası evdeki tabancayla arkadaşını başından, karın bölgesinden ve kolundan vurarak yaraladı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan F.T., ambulansla kaldırıldığı Kepez Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şahsın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Gözaltına alınan H.K. ise, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen H.K., daha sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheli, sağlık kontrolü sırasında basın mensuplarının yönelttiği sorulara cevap vermedi. Olayda kullanılan tabanca ise polis ekiplerince incelemeye alındı.

Zanlı H.K.'nın arkadaşının kendisine tacizde bulunduğunu öne sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ANTALYA