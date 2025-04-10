Trump, Çin'e vergiyi yüzde 145'e çıkardı

Trump'ın piyasalar umurunda değil! Çin'e vergiyi yine artırdı
Özel'in çağrısı pek işe yaramamış! Boykot günü rekor kırıldı

Özel'in çağrısı pek işe yaramamış! Boykot günü rekor kırıldı
Özel'in çağrısı pek işe yaramamış! Boykot günü rekor kırıldı

Özel'in çağrısı pek işe yaramamış! Boykot günü rekor kırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen DEM Parti'den yazılı açıklama

Erdoğan'la görüşen DEM Parti'den dikkat çeken açıklama

Antalya'da Sürücü Adayının Aracına Çarpan Otomobilde 3 Yaralı

Antalya'da Sürücü Adayının Aracına Çarpan Otomobilde 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesinde park halindeki sürücü kursu eğitim aracına çarpan başka bir araç, kazaya neden oldu. Olayda 3 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Antalya'da park halindeyken yola çıkmak isteyen sürücü adayının kullandığı otomobile, arkadan gelen başka bir araç çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.15 sıralarında Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Mehmet Atay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre özel sürücü kurslarının eğitim güzergahı olan Mehmet Atay Caddesi üzerinde park halindeki eğitmen Azize G. ve sürücü adayı Gülsüm K.'nın içerisinde bulunduğu 07 BDJ 166 plakalı sürücü kursu eğitim aracı, yola çıkmak için hareketlendi. Bu sırada Abdurrahman B.'nin kullandığı ve yoldan süratli bir şekilde geldiği iddia edilen 07 BGZ 369 plakalı Citroen marka otomobil sürücü adayının kullandığı araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan ve ters yöne dönen 07 BDJ 166 plakalı sürücü kursu aracında bulunanların yardımına çevredeki diğer kurs görevlileri ve vatandaşlar koştu.

Yaralanan sürücü adayını sakinleştirmeye çalıştı

Bir vatandaş kazada başından yaralanan sürücü adayı Gülsüm K.'nın yarasına tampon yaparken bir yandan da konuşarak bilincini açık tutmaya ve sakinleştirmeye çalıştı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, 200 metre geride ambulansın karıştığı kaza nedeniyle yolun trafiğe kısmen kapalı olması nedeniyle ekipler kaza yerine ulaşmakta güçlük çekti. Kaza yerine gelen itfaiye ve sağlık ekibi tarafından bulundukları yerden çıkartılan sürücü kursu eğitim aracındaki Azize G., Gülsüm K. ile kazaya karışan diğer araç sürücüsü Abdurrahman B. olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. - ANTALYA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.