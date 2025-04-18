Antalya'da Şüpheli Ölüm: Erkek Arkadaşı Tutuklandı

Antalya'da 36 yaşındaki Gözde'nin şüpheli ölümünde erkek arkadaşı tutuklandı

ANTALYA - Antalya'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan 36 yaşındaki Gözde Gökalp'in erkek arkadaşı Hüseyin Ş., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'nde yalnız yaşayan Gözde Gökalp, önceki sabah saatlerinde evinde yüzüstü halde ölü bulunmuştu. Yurt dışında yaşayan ailesinin genç kadına uzun süre ulaşamaması üzerine, durumun erkek arkadaşı Hüseyin Ş.'ye bildirdiği öğrenildi. Hüseyin Ş., Gökalp'in ablasına eve gidip bakacağını söyledi. Aynı saatlerde baba da Antalya'da ikamet eden bir çilingir arkadaşından yardım istedi.

Çilingirin kapıyı açmasının ardından Gökalp, oturma odasında yüzüstü hareketsiz şekilde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 36 yaşındaki genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Gökalp'in vücudunda çeşitli yerlerde morluklar tespit edilmesi üzerine ölüm şüpheli olarak değerlendirildi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcılığı tarafından detaylı inceleme başlatıldı. Gökalp'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Otopsi işlemleri tamamlanan cenaze bu sabah ailesine teslim edildi. Adli Tıp önünde büyük üzüntü yaşayan baba, ayakta durmakta güçlük çekti. Gökalp'in cenazesi, yarın öğle namazının ardından Uncalı Camii'nde kılınacak cenaze namazıyla birlikte Boğaçayı Mezarlığı'nda defnedilecek.

Olay sonrası gözaltına alınan Hüseyin Ş., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde sorguya alındı. Emniyete yansıyan ifadesinde Hüseyin Ş., önceki gün Gökalp'in telefonlarına cevap vermemesi üzerine apartmana geldiğini, ancak kapının açılmaması nedeniyle içeri girmediğini öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Ş., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.