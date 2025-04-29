Antalya'da Sosyal Medya Tartışması Kanlı Bitti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımın ardından çıkan tartışmada bir kişi bıçaklanarak yaralandı. Yaralı, sevk edildiği hastanede tedavi altına alındı.

Olay, gece saatlerinde Koru Mahallesi Fidanlık Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. isimli şahıs, sosyal medyandan olaya karışan karşı tarafla ilgili içeriği henüz bilinmeyen bir paylaşım yaptı. Paylaşım üzerine S.S. ve A.Ü. isimli şahıslar, A.A.'yı arayarak konuşmak istedi. İddiaya göre, Fidanlık Bölgesi'ne giden taraflar arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada S.S. isimli şahıs A.A.'yı bıçaklayarak yaraladı. Her iki taraf olay yerinde bulunan araçlarına binerek uzaklaştılar. Kavgada yaralanan A.A., seyir halindeki aracını Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde durdurdu. Aracından inen ve yere yığılan A.A.'yı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerinde olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada kontrolden geçirilen A.A. ileri tetkik ve tedavisi için Alanya'da bir hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, şüpheli S.S. ve yanındaki arkadaşı A.Ü.'yü yakalayarak gözaltına aldı. S.S. ve A.Ü. Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA