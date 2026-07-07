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Fuhuşa 'Son durak' operasyonu: 14 tutuklama

Fuhuşa 'Son durak' operasyonu: 14 tutuklama
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Antalya merkezli eş zamanlı fuhuş operasyonunda 18 şüpheli yakalandı, 35 mağdur kadın kurtarıldı. Adliyeye sevk edilen 14 şüpheli tutuklandı.

Antalya'da 'Son Durak' ismi verilen eş zamanlı fuhuş operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri "Fuhşa Teşvik, Aracılık veya Zorlama" suçunu işleyenlerin tespit edilerek yakalanması ve fuhşa zorlanan kadınların kurtarılmasına yönelik projeli çalışma yaptı. Antalya merkezli olan ve Antalya ile Adana'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyondu 18 şüpheli yakalanırken 35 mağdur kadın kurtarıldı.

Tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda çÇok sayıda dijital materyal ile yüklü miktarda Türk lirası ve döviz ele geçirilirken "Fuhşa Teşvik, Aracılık veya Zorlama" suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 14'ü Ttutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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