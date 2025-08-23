Antalya'da Silahlı Kavga Faciası: İki Genç Hayatını Kaybetti

Antalya'da bir pastanede yaşanan tartışma sonucu Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre tarafından açılan ateşle iki genç ağır yaralandı. Üre, olay sonrası intihar etti.

Antalya'da kendisine ait pastanede çalışan genç kadın ile görüşmeye gelen arkadaşıyla tartışan Antalya Pastacılar Odası Başkanının silahından çıkan kurşunlar genç kadın ve arkadaşını hayattan kopardı. Olay yerinden ayrılan oda başkanı da farklı bir noktada araç içerisinde intihar etti.

Olay, saat 22.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Mahalle 2428 Sokak üzerinde bulunan pastanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre'ye (54) ait iş yerinde çalışan Elif Kılıç (32) ile arkadaşı Hasan Fırat (30) pastanede bir araya gelerek sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra iki gencin yanına gelen Kerim Üre ile Hasan Fırat arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada Üre, üzerinde bulunan silahı çıkartarak ateş etmeye başladı.

Üre'nin silahından çıkan kurşunların isabet ettiği Hasan Fırat ve Elif Kılıç ağır yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, Kerim Üre aracı ile bölgeden uzaklaştı. Habipler Mahallesi 5509 Sokak üzerinde aracını durduran Üre, araç içerisinde silahı ile hayatına son verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yakındaki hastanelere kaldırılan Hasan Fırat ve Elif Kılıç doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede çok saylıda boş kovana rastladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
