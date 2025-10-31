Haberler

Antalya'da Silah Operasyonu: 10 Şüpheliye İşlem Yapıldı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 5 tabanca, 3 av tüfeği ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenledikleri operasyonda 5 tabanca, 3 av tüfeği ve çok sayıda mühimmat ele geçirerek 10 şüpheli hakkında adli işlem başlattı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda ilçede ruhsatsız silah bulundurduğu tespit edilen 10 şüpheliye ait adreslere operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 5 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 6 adet av tüfeği fişeği, 2 adet kılıç ve 5 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adli tahkikata başlandığı ve jandarma ekiplerinin benzer suçlarla mücadele çalışmalarını sürdüreceği bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
