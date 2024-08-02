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Antalya'da Sevgilisi Tarafından Öldürülen Kadın ve Oğlunun Otopsileri Tamamlandı

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Antalya'nın Kepez ilçesinde sevgilisi tarafından öldürülen kadın ve oğlunun Adli Tıp'taki otopsileri tamamlandı. Büyük oğlu, sevgilisinin sürekli şiddet uyguladığını ve annesiyle ayrıldıklarını söyledi.

Antalya'da sevgilisi tarafından başına taş ve keserle vurularak öldürülen kadın ile yine sevgilisinin boğarak öldürdüğü 8 yaşındaki oğlunun Adli Tıp'taki otopsileri tamamlandı. Hayatını kaybeden annesi ve küçük kardeşinin cenazesini teslim almaya gelen büyük oğlu, "Mehmet Altın sürekli anneme küfür ediyordu. Annemin para çantasını belinden kopararak çıkardığını gördüm ve sürekli kardeşime 'su içme' diyordu, bana da sürekli bağırıyordu ve bu yüzden annem ile ayrılmışlardı" dedi.

Antalya'nın Kepez ilçesi Duacı Mahallesi'nde tartıştıkları sevgilisi Aynur Çilli'yi (43) başını keser ve taşla ezerek öldüren, ardından da cinayete şahit olduğu gerekçesi ile 8 yaşındaki Bulutcan Çilli'yi Doğuyaka Mahallesi'nde bulunan evinde boğarak öldürülen Mehmet Altın, adliyeye çıkarıldı. Mehmet Altın savcılık ifadesinin ardından tutuklanırken, maktullerin üzerindeki izlerin uyuşup uyuşmadığının tespit edilmesi amacıyla kan ve DNA testi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna getirildi. Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi altında Adli Tıp Kurumuna getirilen Altın, testlerin tamamlanmasının ardından Jandarma ekipleri tarafından götürüldü.

Otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna getirilen Aynur Çilli ve küçük oğlu Bulutcan Çilli'nin cenazeleri, kardeşi Kayhan Demirbozan ve büyük oğlu Umutcan Çilli (19) tarafından teslim alınmaya gelindi. Olayın şokunda olan Umutcan Çilli, annesinin olaydan bir gün öncesi akşamında küçük kardeşiyle birlikte evden ayrıldığını ve ardından her ikisine de ulaşamadığını söyledi. Umutcan Çilli, "Annem olayın olduğu günün öncesi akşamı erkek kardeşimle birlikte evden çıktı. Sonra bir daha ikisini de göremedim. Daha sonra polis ve jandarma ekipleri geldi beni alıp hızlı bir şekilde annemin bakıcılık yaptığı amcanın evine götürdüler. Annemleri orada bulamadık, oradan cinayeti işleyen şahsın evine gittiğimizde bulduk" dedi.

"Su içme diyordu"

Mehmet Altın'ın sürekli annesine ve kardeşine şiddet uyguladığını da ileri süren Çilli, "Olay günü akşam saat 2-4 civarı çıktılar, bir daha göremedim. Mehmet Altın sürekli anneme küfür ediyordu. Annemin para çantasını belinden kopararak çıkardığını gördüm ve sürekli kardeşime 'su içme' diyordu, bana da sürekli bağırıyordu ve bu yüzden annem ile ayrılmışlardı. 3-4 ay önce farklı bir ev tuttuk, orada kalıyorduk, eve 4 bin lira kira ödüyorduk. Annemin tabutunu gördüm, daha sonra cenaze arabasına koyup götürdüler" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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