Antalya'da Serik Parkı'nda Yangın: Tarihi Aspendos Köprüsü Tehlike Altında

Antalya'nın Serik park içerisinde çıkan yangın makilik alana sıçradı.

Yangın Belkıs Mahallesinde bulunan tarihi Aspendos köprüsü mevkiinde meydana geldi. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. 2 itfaiye aracı ile yangına müdahale eden ekipler, alevlerin, tarihi Aspendos köprüsü yanında bulunan işyerlerine sıçramaması için mücadele ettiler. Yaklaşık 5 dönüm alanda etkili olan yangın kısa sürede söndürülürken, 5 adet palmiye ağacı alevlerden etkilenerek zarar gördü.

Belkıs Mahallesi muhtarı Muammer Aksu, "Yangın, elektrik tellerinin palmiye ağaçlarının çarpması sonucu meydana geldi. Rüzgarın etkisi ile yayıldı. Çok şükür, itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü" dedi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA