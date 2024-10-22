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Antalya'da Serik Parkı'nda Yangın: Tarihi Aspendos Köprüsü Tehlike Altında

Antalya'da Serik Parkı'nda Yangın: Tarihi Aspendos Köprüsü Tehlike Altında
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Antalya'nın Serik parkında çıkan yangın, makilik alana sıçradı. İtfaiye ekipleri, tarihi Aspendos köprüsü yakınındaki işyerlerini korumak için müdahale etti. Yangın, elektrik tellerinin palmiye ağaçlarına çarpmasıyla çıktı ve rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Antalya'nın Serik park içerisinde çıkan yangın makilik alana sıçradı.

Yangın Belkıs Mahallesinde bulunan tarihi Aspendos köprüsü mevkiinde meydana geldi. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. 2 itfaiye aracı ile yangına müdahale eden ekipler, alevlerin, tarihi Aspendos köprüsü yanında bulunan işyerlerine sıçramaması için mücadele ettiler. Yaklaşık 5 dönüm alanda etkili olan yangın kısa sürede söndürülürken, 5 adet palmiye ağacı alevlerden etkilenerek zarar gördü.

Belkıs Mahallesi muhtarı Muammer Aksu, "Yangın, elektrik tellerinin palmiye ağaçlarının çarpması sonucu meydana geldi. Rüzgarın etkisi ile yayıldı. Çok şükür, itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü" dedi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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