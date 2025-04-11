İmamoğlu'ndan 20 gün sonra ilk kare

20 gün sonra ilk kez! İmamoğlu duruşma salonunda böyle görüntülendi
Bakan Fidan'dan İsrail'e kritik çağrı: Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edin

Bakan Fidan'dan zirveye damga vuran İsrail çağrısı
Aliyev'in sözleri sonrası kafalardaki soru işareti: Azerbaycan-İsrail dostluğu nereden geliyor?

Azerbaycan neden İsrail'in yanında? İşte herkesin merak ettiği yanıt
Cevdet Yılmaz'ın katıldığı törende duaya el kaldırmadı

Cevdet Yılmaz'ın katıldığı törende duaya el kaldırmadı

Antalya'da Sakatlanan Milli Parklar Görevlisi JAK Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Antalya'da Sakatlanan Milli Parklar Görevlisi JAK Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Döşemealtı ilçesinde, dağlık arazide mahsur kalan Milli Parklar görevlisi Taner K., JAK ekipleri tarafından helikopterle kurtarıldı. Sakatlanan görevli hastaneye sevk edildi.

Antalya'da dizinden sakatlanan ve dağlık arazide mahsur kalan Milli Parklar görevlisi, JAK ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dün Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Termessos Antik Kenti Güllük Dağı Bademli bölgesinde meydana gelen olayda, Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünde görevli Av Koruma ve Kontrol Memuru Taner K. (34) sabah saatlerinde bölgede kontrole çıktı. Taner K. öğlen saatlerine doğru Güllük Dağı Bademli bölgesine geldiğinde dengesini kaybederek düştü. Ayağa kalkmakta zorlanan Taner K.'nin haber vermesi ile mahsur kaldığı bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık ve STK'lara bağlı arama kurtarma ekipleri gönderildi.

Taner K.'nin bulunduğu noktaya gelen ve yaklaşık 5 saatlik süren çalışmaya rağmen AFAT ve STK ekiplerinin bacağından yaralanan görevliyi bulunduğu yerden çıkarma çabaları sonuç vermeyince devreye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri girdi. Bölgeye gelen JAK ekibi kısa süreli çalışmanın ardından helikopterle Taner K.'yi bulunduğu yerden kurtardı. İlk olarak bölgeye yakın bir hastaneye götürülen Taner K., daha sonra ambulans helikopterle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Taner K.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - ANTALYA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.