Haberler

Antalya'da Rus Turist Boğuldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan 55 yaşındaki Rus turist Sergey Krasilinkov, denizde yaşadığı boğulma tehlikesi sonrası hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde denize giren Rus uyruklu bir turist, boğulma tehlikesi geçirdi. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay, dün öğle saatlerinde Alanya'nın İncekum Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tatil için ilçeye gelen Rus Sergey Krasilinkov (55), konakladığı otelin sahilinden denize girdi. Bir süre denizde yüzen Krasilinkov, henüz bilinmeyen bir nedenle çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, turistin yardımına koşarak sudan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Krasilinkov, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz turist hayatını kaybetti.

Krasilinkov'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık tutuklandı

Sabah gözaltına alınan eski AK Partili vekil tutuklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın deneyimli yıldızını gözden çıkardı

Sergen Yalçın, takımın deneyimli yıldızını gözden çıkardı
Metroya valizle binenlerden ilave ücret alınacak

Metroya valizle binenlerden ek ücret alınacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.