Plakası bezle kapatılan Mercedes plakasız çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, plakasının bezle kapatıldığı tespit edilen Mercedes marka otomobile 15 bin 713 TL ceza kesildi ve araç yediemin otoparkına çekildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Asayiş Büro Amirliği ekiplerince plakasının bezle kapalı olduğu gerekçesiyle durdurulan Mercedes marka otomobile, plakasız araç kullanmaktan 15 bin 713 TL idari para cezası uygulanırken, araç trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

Edinilen bilgiye göre; Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Manavgat ilçesi Yayla Mahallesi Remzi Güven Caddesi'nde devriye görevi sırasında önlerinde seyir halinde bulunan Mercedes marka otomobilin plakasının bezle kapalı olduğunu fark etti. Durumdan şüphelenen ekipler, aracı Bayır Mezarlığı yanında durdurdu.

Yapılan kontrolde, otomobilin hem ön hem de arka plakasının bulunmadığı belirlendi. Bunun üzerine olay yerine trafik ekipleri çağrıldı. Trafik ekiplerince yapılan incelemede, aracı kullanan Aynur B'ye plakasız araç kullanmaktan 15 bin 713 TL para cezası kesildi.

Mercedes marka otomobil, plaka takılıncaya kadar trafikten men edilerek çekici yardımıyla yediemin otoparkına götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
