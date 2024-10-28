Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Pencereden Sarkarak Panic Yaratan Genç İtfaiye ile İndirildi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da bir apartmanın 2. katında pencereden sarkan 29 yaşındaki F.Y., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ve polis ekipleri tarafından ikna edilerek güvenli bir şekilde indirildi. Olay, kalabalığın ve güvenlik önlemlerinin gölgesinde gerçekleşti.

Antalya'da pencereden sarkan genç, ekiplere ecel teri döktürdü

İkna edilip itfaiye sepetine alınarak indirildi

ANTALYA - Antalya'da sabah saatlerinde bir apartmanın 2'inci katında pencereye tutunup tehlikeli hareketler yapan şahıs çevrede paniğe neden oldu. Kalabalığın meraklı bakışları altında itfaiye sepetiyle güvenli bir şekilde indirilen F.Y., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay, Muratpaşa İlçesi Muratpaşa Mahallesi'ndeki Şarampol caddesinde, saat 10.30 sıralarında 6 katlı bir apartmanın 2. katında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 29 yaşındaki F.Y. isimli şahsın pencereye tutunduğunu gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Uzun süre ikna etmeye çalıştılar

Olay yerine gelen polis ekipleri, pencerede tehlikeli bir şekilde duran şahsı ikna etmek için uzun süre çaba sarf etti. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, güvenlik amacıyla tramvay yolunun kapatılması nedeniyle tramvay seferleri kısa bir süreliğine durduruldu. Polis ekipleri bir yandan şahıs ile konuşarak onu ikna etmeye çalışırken, bir yandan da toplanan kalabalığı güvenli bir şekilde uzaklaştırmaya çalıştı.

Bu esnada itfaiye ekipleri, itfaiye aracının sepetini açarak 2. kattaki pencereye kadar yükseldi ve F.Y.'nin bulunduğu alana ulaştı. Pencere kenarında tehlikeli bir şekilde tutunan şahıs dikkatle itfaiye sepetine alındı ve güvenli bir şekilde aşağı indirildi. Aşağıda bekleyen babası, oğluna sarılarak onu sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada olay yerinde toplanan kalabalık, meraklı gözlerle yaşananları uzun süre izlerken, olayın ardından F.Y., ifadesi alınmak üzere polis tarafından merkeze götürüldü.

Pencerede uzun süre kalan ve bir süre sonra aşağıya indirilen F.Y. isimli şahıs, " 1 saat uyudum gözümü açtım ve pencerede hava alacağım dedim. 20'ye yakın absürt elinde cam filmi olan insanlar vardı. Sonra kız bağırdı. Gel cama yaklaşma "dedi.

Antalya'da Pencereden Sarkarak Panic Yaratan Genç İtfaiye ile İndirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FIRAT DEMİR - 3.Sayfa

Güvenlik İtfaiye Antalya 3-sayfa Yaşam Olay

Anahtar Parti'yi kuran Ağıralioğlu'ndan ilk mesaj: Ben bir iktidar hasmı değilim

Anahtar Parti'yi kuran Ağıralioğlu'ndan ilk mesaj

 Yavuz Ağıralioğlu cephesinden partinin ismini eleştirenlere yanıt

Ağıralioğlu cephesinden partinin ismini eleştirenlere yanıt

 Bahçeli'den 29 Ekim mesajı: Terörü söküp atma hedefinden sapmadık, direnirlerse daha sert bir yöntem uygularız

29 Ekim mesajında dikkat çeken "Kürt sorunu" vurgusu
CHP'li Başarır: Erdoğan üniversitede dersime girdi, 'Ne avukat olacaksın manken olsana' dedi

Erdoğan'dan üniversitede dersine girdiği CHP'li Başarır'a çok konuşulacak tavsiye
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
600 milyon lira vurgun yapan postacı kim, Şinasi Kozan kimdir? Drogba Bursapsor'u satın alacak mı? Galatasaray Beşiktaş hangi kanalda? Galatasaray Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? McDonald's salgını nedir, Türkiye'de var mı? Yemekteyiz Rukiye kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Rukiye Kızıltepe kaç yaşında, nereli? Esenyurt'ta 3 yaşındaki çocuğa çarpıp intihar eden Erdal Ç. kim, neden intihar etti? Yemekteyiz Esma kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Esma Sarıysoy kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Ali kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ali Bey kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Nurettin kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nurettin Bey kaç yaşında, nereli? Ballon d'or 2024 kim kazandı? Başakşehir Eyüpspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Başakşehir Eyüpspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.