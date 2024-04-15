Antalya'da Özel Hastane Skandalı: Küçük Kız Geri Çevrildi

Antalya'da elinde yaşanan kesinin ardından özel bir hastaneye başvuran küçük kız çocuğunun, müdahale edilmeden geri çevrildiği iddia edildi. Olayın ardından açıklamada bulunan hastane ise küçük kızın başvuru yaptığı sırada kırmızı alanda 3 hastaya müdahale edildiğini ve kızın elinde yaşanan kesinin sabah saatlerinde meydana geldiği ifade edildi.

Antalya'da elinde kesi oluşan ve tedavi için annesiyle birlikte özel bir hastanenin acil servisine giden küçük kız, iddiaya göre sigortası olmadığı gerekçesi ile kapıdan geri çevrildi. Diğer taraftan küçük kız çocuğunun elinin hijyenik bir ortamda değil kayıt masasının yanında kontrol edilmesi tepki çekti. Yaşananları sosyal medyadan paylaşarak gündeme getiren Hikmet Tuğsuz, "Haksızlık karşısında durmazdım, bunlar hepimizin başına gelebilir. Gariban özel bir hastaneye gidemeyecek mi? Annenin yüzündeki ifadeyi kim görse çok üzülürdü. Acil bir vaka var ortada. Kimse susmasın, her yerden paylaştım. İnşallah bir yaptırım olur" dedi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi'ndeki Yaşam Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, elinde kesi oluşan 18 yaşından küçük bir kız çocuğu annesi ile birlikte hastanenin acil giriş kapısından girerek müdahale edilmesini istedi. İddiaya göre, hastanede görevli personel, çocuğun sigortasının olmadığını söyleyerek kayıt için 2 bin TL isteyerek kayıt yapmadı. Diğer taraftan küçük kız çocuğunun elinin hijyenik bir ortamda değil de kayıt masasının yanında kontrol edilmesi tepki çekti. Yaşanan o anları ise özel bir televizyon kanalındaki yarışmada ünlenen Kırkpınar başpehlivanlarının antrenörü Hikmet Tuğsuz, cep telefonu ile kayıt altına aldı. Görüntüleri yaklaşık 400 bin takipçisi bulunan sosyal medya hesabından paylaşan Tuğsuz, çok sayıda izlenme aldı.

Olayın ardından açıklama paylaşan Yaşam Hastanesi şu ifadelere yer verdi:

"Olay anında 112'nin kırmızı alan senkop ön tanısı ile getirdiği birinci hasta ve 112'nin epileptik atak ön tanısı ile getirdiği ikinci hasta ve yine aynı anda hasta yakınının kendi imkanları ile getirdiği yüksekten düşme üçüncü hastaya müdahalesi yapılıyordu. Triyaj alanına gelen, gündüz saatlerinde ev kazası nedeniyle elden yaralanması olan 10 yaşlarında kız çocuğu değerlendirilmiştir. Değerlendirmede aktif kanamanın olmadığı, nörovasküler muayenenin normal olduğu ve yüzeysel abrazyonların olduğu tespit edildi. Hastanın triyajı yeşil alan olarak değerlendirildi. Hastaya giriş ve tedavi planlanmak istenmiş fakat o sırada daha önce hastanemizde hekimlere sözlü ve fiziksel saldırıda bulunmaktan dolayı beyaz kod davası olan ve davası devam eden, hastanın yakını olmayan şahıs kamera ile izinsiz kayıt yapmaya başladı ve görevli personele taciz ve hakarette bulundu. Hastanın muayene ve tedavi sürecini engelledi. Aynı zamanda hastanın annesine de benzer şekilde tahrik ve tacizde (izinsiz çekim) bulundu. Hasta çocuğun koluna izinsiz dokunmuş, doktoru ve hastayı rahatsız etti. Yaşanan kargaşadan dolayı hastanın annesi korkmuş ve hastanın tedavisini beklemeden hastaneden ayrıldı." - ANTALYA