Antalya'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

ANTALYA (İHA) – Antalya'da dün gece iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucunda 36 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Sürücünün cenazesi bugün ailesi tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan alınırken, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaza, dün gece saat 02.00 sularında Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi Şehit Komando Er Mustafa Göktürk Caddesi'nde meydana geldi. Sinan Turgut (36) isimli sürücünün idaresindeki 07 S 2159 plakalı otomobil ile M.K.K. isimli sürücünün idaresindeki 07 ABA 233 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk belirlemelere göre Sinan Turgut'un hayatını kaybettiği öğrenilirken, M.K.K. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan sürücünün cenazesi bugün öğle saatlerinde defnedilmek üzere ailesine teslim edilirken, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA