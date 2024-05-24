Antalya'da Otomobilin Tıra Çarptığı Kazada 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin park halindeki tıra ardından bir iş yerine çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Yeniköy Sanayi Sitesi içinde bulunan Barbaros Caddesi'nde meydana geldi. Ali Pırtı (26) kontrolündeki 07 AIB 785 plakalı araç, cadde üzerinde park halinde bulunan 27 AOK 245 plakalı tırın dorsesine çarparak kontrolden çıktı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç bir işyerine çarparak durabildi. Çevredekilerin haber vermesine üzerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde hurdaya dönen araçta bulunan Ali Pırtı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Pırtı'nın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA