Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Otomobilin Tıra Çarptığı Kazada 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin park halindeki tıra ardından bir iş yerine çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Yeniköy Sanayi Sitesi içinde bulunan Barbaros Caddesi'nde meydana geldi. Ali Pırtı (26) kontrolündeki 07 AIB 785 plakalı araç, cadde üzerinde park halinde bulunan 27 AOK 245 plakalı tırın dorsesine çarparak kontrolden çıktı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç bir işyerine çarparak durabildi. Çevredekilerin haber vermesine üzerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde hurdaya dönen araçta bulunan Ali Pırtı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Pırtı'nın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Döşemealtı İnceleme Antalya trafik Acil Durum Yerel Haberler Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi

Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi

 Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

 Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız

Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız

Bakmadan Geçme

Dünya'ya benzeyen yeni bir gezegen keşfedildi? Gliese 12 b özellikleri neler? Trakya'ya nükleer santral mi yapılacak? Nükleer santral nereye, ne zaman yapılacak? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! Kızılcık Şerbeti 64. bölüm canlı izle! Show TV Kızılcık Şerbeti yeni bölüm neler oldu? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! Yeni Call of Duty oyununun ismi resmi olarak açıklandı! Call of Duty: Black Ops 6 tanıtım tarihi duyuruldu Vakıfbank çöktü mü? Vakıfbank mobil uygulaması neden açılmıyor? Yalı Çapkını CANLI İZLE! 24 Mayıs Yalı Çapkını 71. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 23-24 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! FENERBAHÇE BEKO- PANATHINAIKOS MAÇI CANLI İZLE! #127936 Fenerbahçe- Panathinaikos maçını canlı (HD) izleme linki! FENERBAHÇE BEKO- PANATHINAIKOS FİNAL FOUR maçı ne zaman? Fenerbahçe- Panathinaikos maçı saat kaçta hangi kanalda? #127936 ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Dolu yağışı sırasında nelere dikkat edilmeli? Araç kaplama doludan korur mu? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi!
Sele kapılan 2 çocuk sürüklenerek aracın altına girdi! Yüreklerin ağza geldiği anlar kamerada

Sele kapılan 2 çocuk sürüklenerek aracın altına girdi! Yüreklerin ağza geldiği anlar kamerada
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title