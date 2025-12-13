Haberler

Virajı alamayan otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp takla attı: 2 yaralı

Virajı alamayan otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp takla attı: 2 yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, virajı alamayarak refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobilin virajı alamayarak refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik saniye saniye yansıdı.

Kaza, Çağlayan Mahallesi Hastane Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, şehir merkezi istikametine gitmekte olan Abdilkadir Ceylani K'nin kullandığı 07 CET 094 plakalı Peugeot marka otomobil, Hafız Hoca Mezarlığı karşısına geldiğinde virajı alamayarak sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı, ardından yol ortasına devrildi. Hurdaya dönen otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken çarptığı aydınlatma direğinden düşen parçalar karşı şeritte park halindeki 07 CGS 715 plakalı aracın ön kaput kısımlarına düşerek zarar verdi.

Kaza anı kamerada

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan otomobil sürücüsü Abdilkadir Ceylani K. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Caner Ç. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. - ANTALYA

title