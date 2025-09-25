Haberler

Antalya'da otomobilin çarptığı köpek telef oldu

Antalya'da otomobilin çarptığı köpek telef oldu
Manavgat-Alanya D400 karayolunda seyir halindeki bir otomobilin yola aniden fırlayan bir köpeğe çarpması sonucu köpek telef oldu. Olayı tesadüfen gören Karayolları ekipleri, köpeği yoldan kaldırdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin çarptığı köpek telef oldu.

Olay, Manavgat- Alanya D400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil, yola aniden fırlayan köpeğe çarptı. Kazada telef olan köpek, tesadüfen olay yerinden geçmekte olan Karayolları ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
