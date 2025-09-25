Antalya'da otomobilin çarptığı köpek telef oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin çarptığı köpek telef oldu.

Olay, Manavgat- Alanya D400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil, yola aniden fırlayan köpeğe çarptı. Kazada telef olan köpek, tesadüfen olay yerinden geçmekte olan Karayolları ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı. - ANTALYA