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Antalya'da otomobil yangınında hayatını kaybeden Polonyalı turistlerin kimlikleri belli oldu

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Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen otomobil yangınında hayatını kaybeden Polonyalı turistlerin kimlikleri belirlendi. Kaza sonucunda araç küle dönerken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Antalya'da otomobil yangınında hayatını kaybeden Polonyalı turistlerin kimlikleri belli oldu

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde refüje çarparak takla attıktan sonra alev alev yanan otomobilde hayatını kaybeden Polonyalı turistlerin kimlikleri belli oldu.

Kaza, akşam saatlerinde Yeşilöz Mahallesi Aydap Mevkii'nde meydana geldi. Polonyalı turistlerin içinde bulunduğu 07 BHY 934 plakalı araç önce refüje çarpıp takla attı, ardından da alevlere kapıldı. Araçtan çıkamayan sürücü ve yanındaki kadın yolcu feci şekilde yanarak hayatını kaybetti. Yangın sonucunda itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, araç küle döndü.

Kazada hayatını kaybeden Polonyalı turistlerin kimlikleri de belli oldu. Aracı Zbigniew Piotr Kurzepa'nın kullandığı öğrenilirken, yanındaki yolcunun Magdalena Maria Kulik olduğu belirlendi.

Öte yandan araç takla attıktan sonra tekerlekleri üzerine düşerken, çevredeki vatandaşların kazayı görüp yardıma koştuğu öğrenildi. Turistlerin araçtan çıkmak için kapıyı açtıkları anda büyük bir patlama yaşandığı ve aracın alev aldığı öğrenildi. Gövdesinin yarısı dışarıda bulunan yaşlı sürücü, patlamanın şiddetiyle şoka girerken, yardıma giden vatandaşların alevler nedeniyle araca yaklaşamadıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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