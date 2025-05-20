Antalya'da Otomobil ve İş Makinesi Çarpıştı: 2 Yaralı

Antalya'da Otomobil ve İş Makinesi Çarpıştı: 2 Yaralı
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Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ve iş makinesi çarpıştı. Kazada Kemal D. ve eşi Güllü D. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile iş makinesinin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Serik-Belek yolu Eminceler mevkiinde meydana geldi. Belek'ten Serik yönüne seyreden sürücüsü öğrenilemeyen iş makinesi ile Kemal D. idaresindeki 06 BC 8413 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil yol ortasında yan durdu. Kazada otomobil sürücüsü Kemal D. ile araçtaki eşi Güllü D. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik'teki özel hastaneye kaldırdı. Ekipler daha sonra otomobilin yolcu koltuğunda sıkışan Güllü D.'yi çıkarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından Güllü D. sıkıştığı yerden çıkartıldı. İlk müdahalenin ardından ambulans ile özel hastane kaldırılan Güllü D. ile Kemal D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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