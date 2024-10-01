Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Otomobil ile Tur Minibüsü Çarpıştı: Sürücü Hastaneye Gitmeyi Reddetti

Antalya'da Otomobil ile Tur Minibüsü Çarpıştı: Sürücü Hastaneye Gitmeyi Reddetti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat ilçesinde bir otomobil ile tur minibüsünün çarpıştığı kazada, otomobil sürücüsü alnından yaralanmasına rağmen hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Otomobilin tur minibüsü ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada alnından yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Aydınevler Mahallesi Hasan Ali Yücel Caddesi'nde meydana geldi. Çevreyolu istikametine seyir halindeki Fethi D.'nin kullandığı 27 AVB 631 plakalı tur minibüsü ile karşı istikametten gelen Seyhan D.'nin kullandığı 07 CEC 67 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobil sürücüsü alnından yaralanırken, 112 Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kendisini iyi hissettiğini belirterek hastaneye gitmeyi kabul etmedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Manavgat Otomobil antalya 3-sayfa Kaza

İsrail'den Lübnan'a 'Kuzeyin Okları' operasyonu! ABD işgale tam destek verdi, İran'ı açık açık uyardı

İsrail'den "Kuzeyin Okları" harekatı! Ordu Lübnan'a karadan girdi

 Lübnan'a harekat başlatan İsrail gece yarısı Şam'ı da vurdu! Art arda patlamalar yaşandı

Lübnan'a harekat devam ederken başka bir ülkeyi daha vurdular

 Kabine sonrası Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Çalışmalarımız başladı

Kabine sonrası Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması
Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti

Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihte bugün ne oldu? 1 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? 1 Ekim hangi burç? Ekim'de doğanlar hangi burç oluyor? BİM AKTÜEL KATALOĞU 1 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 1 Ekim Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek? GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın yükseldi mi, ne kadar? 1 Ekim altın fiyatları yükseldi mi? Son dakika: Emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşına zam yapılacak mı? Kobra Murat kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Kobra Murat kaç yaşında, nereli? Kobra Murat biyografisi! Söylemezsem Olmaz CANLI izle! Söylemezsem Olmaz canlı yayın! 1 Ekim Söylemezsem Olmaz bugünkü bölümü HD izle! Kızıl Goncalar Cüneyd'e ne oldu? Kızıl Goncalar son bölümde ne oldu? ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE 1 EKİM | Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? Samet Şeker olayında son durum nedir? Kızıl Goncalar Meryem ölecek mi? Kızıl Goncalar son bölümde ne oldu? VGM 2024-2025 BURS BAŞVURU EKRANI! VGM burs başvurusu ne zaman başlıyor ve nasıl yapılır? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru tarihi
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });