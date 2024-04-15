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Antalya'da Oto Galeri İşletmecisi Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

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Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir parkta kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vurulan, oto galeri işiyle uğraşan Fırat Erbi hayatını kaybetti.

Olay, saat 06.00 sıralarında Kepez ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 6100 ve 2936 Sokak kesişimindeki parkta meydana geldi. Alınan bilgiye göre Fırat Erbi (24), kimliği belirsiz kişi tarafından tabanca ile her iki bacağından vurularak yaralandı. Silah sesinin ardından adrese ekipler sevk edildi. Fırat Erbi, ambulansla Antalya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Erbi burada kurtarılamadı. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek katil zanlısını bulmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çok sayıda güvenlik kamera görüntüsü üzerinde çalıştığı öğrenildi. Olay yerinde ise 4 adet boş kovan bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antalya Kepez Olay Antalya Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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