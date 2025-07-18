Antalya'da Otel Çalışanı Epilepsi Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybetti

Antalya'da Otel Çalışanı Epilepsi Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelde çalışan 25 yaşındaki Muhammed Cuma Bağlama, iş sırasında geçirdiği epilepsi krizi sonrası hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi'nde otelde epilepsi krizi geçiren ve hastaneye kaldırılan otel çalışanı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otelde çalışan Muhammed Cuma Bağlama (25), iş sırasında epilepsi krizi geçirdi. Durumu fark eden mesai arkadaşları, sağlık ekiplerine haber verdi. Otele gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından otel çalışanını ambulansla hastaneye sevk etti. Hastaneye kaldırılan Bağlama, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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