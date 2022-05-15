Etrafına çok sayıda fotoğraf saçılmış erkek cansız bedeni bulundu - Haberler

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Etrafına çok sayıda fotoğraf saçılmış erkek cansız bedeni bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Etrafına çok sayıda fotoğraf saçılmış erkek cansız bedeni bulundu

Antalya'da ormanlık alanda 30-35 yaşlarında erkek cansız bedeni bulundu. Cansız bedenin etrafına saçılmış çok sayıda fotoğraf delil olarak toplandı.

Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi Lara Caddesi yakınındaki ormanlık alanda aracıyla gezen vatandaş, kumların üzerinde hareketsiz yüzüstü yatar vaziyette bir kişiyi gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Etrafına çok sayıda fotoğraf saçılmış erkek cansız bedeni bulundu

ETRAFA SAÇILMIŞ ÇOK SAYIDA FOTOĞRAF BULUNDU

Ormanlık alana gelen sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan 30-35 yaşlarındaki erkek şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri cesedin etrafında yaptığı incelemede, etrafa saçılmış çok sayıda fotoğraf buldu.

Etrafına çok sayıda fotoğraf saçılmış erkek cansız bedeni bulundu

KESİCİ ALET İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Ekipler, fotoğrafları delil olarak toplarken, cesedin vücudunun çeşitli bölgelerinde ise kesici aletle izleri olduğunu belirlendi. Cesedin ilk belirlemelere göre yaklaşık 1 haftalık olduğu belirtildi. Olay yeri ve savcı incelemesinin ardından ceset, ölüm nedeni ve kimliği belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Etrafına çok sayıda fotoğraf saçılmış erkek cansız bedeni bulundu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Güzeloba Mahallesi, Muratpaşa, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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